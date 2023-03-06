Хакимов: Россия готовит пакет предложений по совершенствованию деятельности ШОС

Россия подготовила пакет предложений по совершенствованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества, заявил спецпредставитель российского президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

«Сейчас разворачивается работа по совершенствованию деятельности ШОС, в соответствии с решением, принятым по инициативе России лидерами государств-членов ШОС на саммите в сентябре прошлого года в Самарканде», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан заявили о намерении продолжить прилагать усилия, нацеленные на укрепление ШОС как опоры формирующегося многополярного миропорядка.

Также премьер Белоруссии Роман Головченко призвал не позволить вбить клин между членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).