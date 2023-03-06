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Хакимов: Россия готовит пакет предложений по совершенствованию деятельности ШОС

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Россия подготовила пакет предложений по совершенствованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества, заявил спецпредставитель российского президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

«Сейчас разворачивается работа по совершенствованию деятельности ШОС, в соответствии с решением, принятым по инициативе России лидерами государств-членов ШОС на саммите в сентябре прошлого года в Самарканде», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан заявили о намерении продолжить прилагать усилия, нацеленные на укрепление ШОС как опоры формирующегося многополярного миропорядка.

Также премьер Белоруссии Роман Головченко призвал не позволить вбить клин между членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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