Хакимов: Россия готовит пакет предложений по совершенствованию деятельности ШОС
«Сейчас разворачивается работа по совершенствованию деятельности ШОС, в соответствии с решением, принятым по инициативе России лидерами государств-членов ШОС на саммите в сентябре прошлого года в Самарканде», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан заявили о намерении продолжить прилагать усилия, нацеленные на укрепление ШОС как опоры формирующегося многополярного миропорядка.
Также премьер Белоруссии Роман Головченко призвал не позволить вбить клин между членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).