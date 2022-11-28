Россия и Казахстан будут укреплять ШОС как опору формирующегося многополярного миропорядка
- РИА Новости
Об этом говорится в декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Кроме того, согласно документу, Россия и Казахстан выразили намерение развивать сотрудничество в рамках ШОС в нескольких сферах, включая политику, экономику и безопасность.
Также в декларации сказано, что Россия и Казахстан не приемлют попыток сфальсифицировать или очернить общую историю стран.