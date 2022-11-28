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Россия и Казахстан будут укреплять ШОС как опору формирующегося многополярного миропорядка

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Россия и Казахстан намерены продолжить прилагать усилия, нацеленные на укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС ) как опоры формирующегося многополярного миропорядка.
Россия и Казахстан будут укреплять ШОС как опору формирующегося многополярного миропорядка
  • РИА Новости

Об этом говорится в декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. 

Кроме того, согласно документу, Россия и Казахстан выразили намерение развивать сотрудничество в рамках ШОС в нескольких сферах, включая политику, экономику и безопасность.

Также в декларации сказано, что Россия и Казахстан не приемлют попыток сфальсифицировать или очернить общую историю стран.

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