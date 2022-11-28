Россия и Казахстан заявили о неприемлемости попыток очернения общей истории

Россия и Казахстан не приемлют попыток сфальсифицировать или очернить общую историю стран, говорится в декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

«Российская Федерация и Республика Казахстан не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и очернения общей истории двух стран», — говорится в декларации, размещённой на сайте Кремля.

Отмечается, что история является основой союзнических отношений двух стран.

Также Россия и Казахстан выразили приверженность сохранению исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли многонационального народа СССР в победе над фашизмом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва высоко ценит то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первый после переизбрания зарубежный визит совершил в Россию.