Узнать больше

В Белоруссии призвали не позволить вбить клин между членами ШОС

Короткая ссылка
Премьер Белоруссии Роман Головченко призвал не позволить вбить клин между членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В Белоруссии призвали не позволить вбить клин между членами ШОС
  • РИА Новости

Видеофрагмент его выступления был опубликован в Telegram белорусского правительства.

«На фоне попыток отдельных блоков и государств вбить клин в отношения между странами ШОС считаем необходимым усилить координацию действий организации с региональными организациями в Евразии, такими как ОДКБ и ЕАЭС, для обеспечения стабильности в регионе с учётом новых вызовов и угроз», — сказал Головченко.

Премьер подчеркнул, что Белоруссия полностью разделяет подходы, зафиксированные в Самаркандской декларации совета глав государств и выступает за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, дальнейшее совершенствование практического сотрудничества, укрепление гуманитарного диалога.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём торговли российской сельхозпродукцией со странами ШОС вырос на четверть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить