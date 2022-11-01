В Белоруссии призвали не позволить вбить клин между членами ШОС
- РИА Новости
Видеофрагмент его выступления был опубликован в Telegram белорусского правительства.
«На фоне попыток отдельных блоков и государств вбить клин в отношения между странами ШОС считаем необходимым усилить координацию действий организации с региональными организациями в Евразии, такими как ОДКБ и ЕАЭС, для обеспечения стабильности в регионе с учётом новых вызовов и угроз», — сказал Головченко.
Премьер подчеркнул, что Белоруссия полностью разделяет подходы, зафиксированные в Самаркандской декларации совета глав государств и выступает за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, дальнейшее совершенствование практического сотрудничества, укрепление гуманитарного диалога.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём торговли российской сельхозпродукцией со странами ШОС вырос на четверть.