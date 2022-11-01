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Мишустин: объём торговли российской сельхозпродукцией со странами ШОС вырос на четверть

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Объём торговли российской сельхозпродукцией и продовольствием со странами ШОС за восемь месяцев 2022 года вырос на четверть, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС.
Мишустин: объём торговли российской сельхозпродукцией со странами ШОС вырос на четверть
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

«За восемь месяцев текущего года объём внешней торговли российской сельхозпродукцией и продовольствием с государствами-членами организации увеличился практически на четверть», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин уточнил, что объём торговли со странами ШОС за указанный период составил порядка $8,5 млрд.

«Расширение сотрудничества на этом треке исключительно востребовано», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доли расчётов в нацвалютах между странами ШОС.

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