Мишустин: объём торговли российской сельхозпродукцией со странами ШОС вырос на четверть
- РИА Новости
- © Дмитрий Астахов
«За восемь месяцев текущего года объём внешней торговли российской сельхозпродукцией и продовольствием с государствами-членами организации увеличился практически на четверть», — цитирует его РИА Новости.
Мишустин уточнил, что объём торговли со странами ШОС за указанный период составил порядка $8,5 млрд.
«Расширение сотрудничества на этом треке исключительно востребовано», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доли расчётов в нацвалютах между странами ШОС.