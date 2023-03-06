Узнать больше

Спецпредставитель президента России Хакимов: страны ШОС не выступают друг против друга

Короткая ссылка
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества не всегда действуют единым фронтом на международной арене, но они не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

«ШОС — живой организм. Это естественно, потому что государства, её создавшие, развиваются, у них есть свои внешняя политика, экономика и национальные задачи», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ШОС прошла долгий путь.

«Роль ШОС меняется, и это объективный процесс. Чем глубже и активнее сотрудничают государства-члены, тем больше укрепляются позиции организации на международной арене, хотя не всегда их интересы совпадают», — добавил Хакимов.

Ранее он заявил, что число поступающих от различных стран заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества растёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить