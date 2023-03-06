Спецпредставитель президента России Хакимов: страны ШОС не выступают друг против друга
«ШОС — живой организм. Это естественно, потому что государства, её создавшие, развиваются, у них есть свои внешняя политика, экономика и национальные задачи», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ШОС прошла долгий путь.
«Роль ШОС меняется, и это объективный процесс. Чем глубже и активнее сотрудничают государства-члены, тем больше укрепляются позиции организации на международной арене, хотя не всегда их интересы совпадают», — добавил Хакимов.
Ранее он заявил, что число поступающих от различных стран заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества растёт.