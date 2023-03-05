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В центре Вены проходит митинг против поставок оружия Украине

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В центре Вены проходит митинг, на который вышли сотни людей с требованием прекратить поставки вооружений Укриане.
В центре Вены проходит митинг против поставок оружия Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет  РИА Новости.

Отмечается, что участники акции прошли по улицам с баннерами, на которых написано: «Это не наша война, подстрекателей на фронт».

Многие из них взяли с собой австрийские флаги, а некоторые — российские и флаги с изображением голубя — символа мира.

Ранее стало известно, что акции в поддержку России и против военной помощи Украине проходят в городах Австралии.

Отмечалось, что в частности, в Сиднее акция проходила под стенами российского генерального консульства.

27 февраля акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Канады из НАТО состоялась в канадском Галифаксе.

Отмечается, что у участников митинга были плакаты с лозунгами «Спонсируйте мир, а не войну» и «Нет НАТО».

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