Китай намерен увеличить расходы на продовольственные и материальные резервы

В проекте бюджета китайского правительства, опубликованном во время открытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, говорится, что власти страны намерены увеличить расходы на продовольственные и материальные резервы.

«Расходы на создание резервов зерновых, масла и других материальных ресурсов составят 132,878 млрд юаней с приростом 13,6%», — цитирует документ ТАСС.

В проекте плана экономического и социального развития на 2023 год говорится о необходимости усилить меры по обеспечению снабжения товарами первой необходимости и по стабилизации цен на них.

«Необходимо усиливать регулирование и контроль над продуктивностью свиноводства, регулирование запасов свинины, добросовестно выполнять работу по обеспечению снабжения важными товарами первой необходимости, в том числе зерном, маслом, мясом, яйцами и овощами, а также по стабилизации цен на них», — говорится в документе.

Отмечается, что также важно планировать строительство крупных складских баз в пригородах, чтобы наращивать возможности по обеспечению снабжения городского населения бытовыми товарами из близлежащих резервных запасов при чрезвычайных ситуациях.

Ранее отмечалось, что власти Китая ускорят процесс формирования китайской торговой державы.