Власти КНР ускорят процесс формирования китайской торговой державы

В КНР был опубликован правительственный доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год и проект на 2023 год, в котором говорится, что власти Китая ускорят процесс формирования китайской торговой державы.

Доклад был обнародован во время открытия Первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

«Необходимо ускоренными темпами продвигать процесс создания торговой державы, способствовать стабильному развитию экспорта, содействовать расширению и диверсификации международных рынков, повышать добавленную стоимость товаров», — цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что Пекин будет «активно содействовать инновационному развитию торговли». Так, в частности, китайская сторона будет интенсивно развивать такие её новые модели и формы торговли, как трансграничная электронная коммерция, поддерживать развитие зарубежных складов.

Кроме того, отмечается, что власти Китая планируют углублять реформу для упрощения таможенных процедур, обеспечивать беспрепятственную морскую логистику и авиасообщение в области грузовых перевозок.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что торговля товарами между Россией и Китаем в текущем году достигнет целевого показателя $200 млрд и преодолеет его с большим запасом.