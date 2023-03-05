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AT: многие американцы хотят видеть Путина своим президентом из-за его лидерских качеств

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Многие жители Соединённых Штатов хотят видеть российского лидера Владимира Путина своим президентом из-за его лидерских качеств. Об этом заявила обозреватель Лора Веллингтон в статье для издания American Thinker.
AT: многие американцы хотят видеть Путина своим президентом из-за его лидерских качеств
  • РИА Новости

«Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось», — говорится в публикации.

Как отмечает обозреватель, многие американцы начинают замечать явные лидерские качества Путина, который, по их мнению, заботится о своей стране и её жителях сильнее, чем американские власти.

Кроме того, возросшая популярность Путина среди населения США связана также с ростом недоверия к американскому президенту Джо Байдену, заключила Веллингтон.

Ранее в российском МИД заявили, что Белый дом делает ставку на борьбу с Россией «до последнего украинца», чтобы подтянуть падающие рейтинги Байдена, если он решится снова бороться за свой пост.

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