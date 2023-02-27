МИД: Белый дом делает ставку на борьбу с Россией, чтобы подтянуть падающие рейтинги Байдена
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«Понятно, что в Белом доме, делая ставку на борьбу с Россией «до последнего украинца», решают приоритетную для себя задачу — подтянуть за счёт демонстрации «жесткости» падающие рейтинги Джо Байдена с прицелом на избирательную кампанию, когда и если он решится объявить о намерении баллотироваться на второй срок», — говорится в заявлении министерства.
Так там прокомментировали очередной пакет санкций, который Вашингтон ввёл против Москвы.
В июле 2022 года результаты исследования социологической службы Gallup показали, что рейтинг Байдена среди жителей Соединённых Штатов снизился до минимального показателя с момента его инаугурации.