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Американский журналист Наполитано назвал глупой идею Запада лишить Россию Крыма

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Американский журналист, ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано заявил, что западная идея об «освобождении» Крыма от России глупа и абсурдна.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Крым может быть «освобождён» от России — это всё равно что Техас освободить от американцев и передать Мексике», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма.

Также офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Крым всегда был частью территории России.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение.

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