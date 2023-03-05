Американский журналист Наполитано назвал глупой идею Запада лишить Россию Крыма
Об этом он написал в своём Twitter.
«Крым может быть «освобождён» от России — это всё равно что Техас освободить от американцев и передать Мексике», — говорится в сообщении.
Ранее в МИД России заявили, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма.
Также офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Крым всегда был частью территории России.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение.