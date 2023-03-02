Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Крым всегда был частью территории России.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее, как пишет РИА Новости, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине самой необходимо определить формулу «победы», даже если это означает захват Крыма.

Кирби добавил, что Вашингтон считает Крым «частью Украины».

«Белый дом этими словами доказал крайне слабое знание истории. До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединён ещё при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским», — подчеркнул Джиральди.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма.