Узнать больше

Офицер ЦРУ в отставке Джиральди: Крым всегда был частью территории России

Короткая ссылка
Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Крым всегда был частью территории России.
Офицер ЦРУ в отставке Джиральди: Крым всегда был частью территории России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее, как пишет РИА Новости, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине самой необходимо определить формулу «победы», даже если это означает захват Крыма.

Кирби добавил, что Вашингтон считает Крым «частью Украины».

«Белый дом этими словами доказал крайне слабое знание истории. До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединён ещё при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским», — подчеркнул Джиральди.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить