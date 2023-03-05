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В американском штате Огайо ещё один поезд сошёл с рельсов

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Ещё один поезд железнодорожной компании Norfolk Southern сошёл с рельсов в округе Кларк, штат Огайо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

«Местных жителей просят не приближаться к месту происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с рельсов сошли примерно 20 вагонов. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте происшествия работают полицейские и пожарно-спасательное подразделение.

В середине февраля в США сошёл с рельсов вагон с химическими веществами.

Также сообщалось, что жители Огайо подали иск против ж/д-оператора за ущерб от крушения поезда с химикатами.

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