Премьер Латвии назвал поставку западных самолётов на Украину вопросом времени
- Gettyimages.ru
«Поставка боевых самолётов — это всего лишь вопрос времени», — сказал он в интервью журналу Spiegel.
Кариньш призвал к увеличению темпов производства военной техники, а также размещению большего военного контингента в Прибалтике.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон на данный момент сосредоточен на передаче Украине танков и боевых машин, поставка самолётов не является вопросом сегодняшнего дня.
В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.