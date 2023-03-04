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Премьер Латвии назвал поставку западных самолётов на Украину вопросом времени

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что поставка западных самолётов на Украину является вопросом времени.
Премьер Латвии назвал поставку западных самолётов на Украину вопросом времени
  • Gettyimages.ru

«Поставка боевых самолётов — это всего лишь вопрос времени», — сказал он в интервью журналу Spiegel.

Кариньш призвал к увеличению темпов производства военной техники, а также размещению большего военного контингента в Прибалтике.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон на данный момент сосредоточен на передаче Украине танков и боевых машин, поставка самолётов не является вопросом сегодняшнего дня.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

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