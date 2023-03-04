Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили объединение усилий ради мирных переговоров по Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе своего госвизита в Пекин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.

Об этом заявил посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, как передаёт РИА Новости, лидеры заявили о необходимости стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на данный конфликт таким образом, для того чтобы «стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех».

1 марта Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допустить скатывания к глобальному противостоянию.

Белорусский лидер также заявил, что приоритетом во внешней политике стало расширение контактов с Китаем.