Лукашенко заявил о необходимости не допустить скатывания к глобальному противостоянию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что встреча проходит в непростое время, требующее нестандартных подходов и ответственных политических решений.

«Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей... Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую Вами инициативу о международной безопасности», — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном белорусский лидер заявил, что если Китай будет сильным, то тогда будет сильной и будет развиваться Белоруссия.

Лукашенко назвал расширение контактов с Китаем приоритетом внешней политики.