Узнать больше

Лукашенко заявил о необходимости не допустить скатывания к глобальному противостоянию

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что встреча проходит в непростое время, требующее нестандартных подходов и ответственных политических решений.
Лукашенко заявил о необходимости не допустить скатывания к глобальному противостоянию
  • РИА Новости

«Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей... Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую Вами инициативу о международной безопасности», — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном белорусский лидер заявил, что если Китай будет сильным, то тогда будет сильной и будет развиваться Белоруссия.

Лукашенко назвал расширение контактов с Китаем приоритетом внешней политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить