Лукашенко назвал расширение контактов с Китаем приоритетом внешней политики
- РИА Новости
«Расширение контактов с Китаем для нас — приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие «всестороннее стратегическое партнёрство» приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР», — цитирует его БЕЛТА.
По словам белорусского лидера, страны продолжают укреплять конструктивный политический диалог и развивают экономическое взаимодействие.
На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном Лукашенко заявил, что если Китай будет сильным, то тогда будет сильной и будет развиваться Белоруссия.