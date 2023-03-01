Лукашенко назвал расширение контактов с Китаем приоритетом внешней политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетом во внешней политике стало расширение контактов с Китаем.

«Расширение контактов с Китаем для нас — приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие «всестороннее стратегическое партнёрство» приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР», — цитирует его БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, страны продолжают укреплять конструктивный политический диалог и развивают экономическое взаимодействие.

На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном Лукашенко заявил, что если Китай будет сильным, то тогда будет сильной и будет развиваться Белоруссия.