Экономист Макмейкен: ни один из прогнозов Запада по событиям на Украине не сбылся
- РИА Новости
Он подчеркнул, что прогнозы «о захвате Россией половины Европы» не сбылись.
«Экономические санкции так и не привели к краху российского режима, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту», — пишет Макмейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса».
Экономист добавил, что наиболее вероятным способом урегулирования конфликта остаются переговоры.
В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны.