Ни один из прогнозов западных стран по развитию конфликта вокруг Украины не сбылся. Об этом заявил экономист Райан Макмейкен.

Он подчеркнул, что прогнозы «о захвате Россией половины Европы» не сбылись.

«Экономические санкции так и не привели к краху российского режима, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту», — пишет Макмейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса».

Экономист добавил, что наиболее вероятным способом урегулирования конфликта остаются переговоры.

В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны.