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Экономист Макмейкен: ни один из прогнозов Запада по событиям на Украине не сбылся

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Ни один из прогнозов западных стран по развитию конфликта вокруг Украины не сбылся. Об этом заявил экономист Райан Макмейкен.
Экономист Макмейкен: ни один из прогнозов Запада по событиям на Украине не сбылся
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что прогнозы «о захвате Россией половины Европы» не сбылись.

«Экономические санкции так и не привели к краху российского режима, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту», — пишет Макмейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса».

Экономист добавил, что наиболее вероятным способом урегулирования конфликта остаются переговоры.

В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны.

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