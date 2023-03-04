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Гросси заявил, что Иран и МАГАТЭ могут построить доверительные отношения

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Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могут построить отношения, основанные на взаимопонимании и доверии.
Гросси заявил, что Иран и МАГАТЭ могут построить доверительные отношения
  • Gettyimages.ru

Такое мнение выразил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Я уверен, что на переговорах, которые я сейчас провожу в Тегеране, будет достигнут поворотный момент», — цитирует его ТАСС.

Он выразил уверенность, что Иран и МАГАТЭ «могут построить доверительные отношения».

Ранее эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%.

При этом в ООН заявили, что не могут проверить данные об обогащении Ираном урана до 84%.

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