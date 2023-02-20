Bloomberg: эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%

Инспекторы МАГАТЭ пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%.

Об этом, как сообщает Bloomberg, стало известно на прошлой неделе по итогам проверки инспекторами агентства.

«Это наиболее высокий уровень обогащения топлива, зафиксированный в стране», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выявленный уровень всего на 6% ниже необходимого для создания ядерного оружия.

Теперь экспертам МАГАТЭ необходимо определить, произошёл ли данный подъём уровня обогащения урана непреднамеренно или же Иран добивался таких показателей.

Ранее доходы Ирана от экспорта нефти достигли $26 млрд.

Также сообщалось, что евротройка и США сочли неудовлетворительной позицию Ирана по нарушениям обязательств по ядерной сделке на объекте в Фордо.