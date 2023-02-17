Доходы Ирана от экспорта нефти достигли $26 млрд
- РИА Новости
«Учитывая рост цен на нефть и доллар, а также рост экспорта нефти, ожидается ещё большее улучшение ситуации с доходами от нефти», — цитирует его ТАСС.
Хосейни добавил, что больше всего топлива экспортируется в Китай, доля которого в мировом ВВП составляет 15%.
Ранее сообщалось, что добыча нефти стран ОПЕК в январе снизилась на 49 тыс. баррелей в сутки к уровню декабря, до 28,88 млн баррелей в сутки.
Также стало известно, что Россия снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений в торговле энергоресурсами.
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