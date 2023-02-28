В ООН заявили, что не могут проверить данные об обогащении Ираном урана до 84%
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы не можем проверить эти утверждения. Наша позиция остаётся неизменной», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что ООН призывает Тегеран выполнять все договорённости с МАГАТЭ.
Ранее эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%.
Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что США не считают, что руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия.