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В ООН заявили, что не могут проверить данные об обогащении Ираном урана до 84%

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ООН не может проверить утверждения о том, что Иран получил обогащённый до 84% уран.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы не можем проверить эти утверждения. Наша позиция остаётся неизменной», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что ООН призывает Тегеран выполнять все договорённости с МАГАТЭ.

Ранее эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%.

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что США не считают, что руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия.

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