Директор ЦРУ: США не думают, что Иран решил возобновить программу ядерного оружия

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что США не считают, что руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

«Мы не думаем, что высшее руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия», — говорится в сообщении.

По словам Бернса, США уверены, что Иран остановил ядерную программу в конце 2003 года.

Ранее эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%.

Также сообщалось, что США не видят причин опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия.