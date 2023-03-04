Узнать больше

Нидерланды запустили работу диалоговой группы для координации расследований по Украине

Короткая ссылка
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра запустил работу диалоговой группы «по привлечению к ответственности за преступления на Украине».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта диалоговая группа будет играть важную и крайне необходимую роль», — говорится в сообщении.

По словам дипломата, на сегодняшний день существует много инициатив по «расследованию преступлений на Украине».

В связи с этим, по мнению министра, им требуется координация и контроль.

Ранее Вопке Хукстра пригрозил Китаю последствиями при оказании помощи России.

Также в МИД России заявили, что Нидерланды разрушают отношения двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить