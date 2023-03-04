Нидерланды запустили работу диалоговой группы для координации расследований по Украине
Об этом сообщает РИА Новости.
«Эта диалоговая группа будет играть важную и крайне необходимую роль», — говорится в сообщении.
По словам дипломата, на сегодняшний день существует много инициатив по «расследованию преступлений на Украине».
В связи с этим, по мнению министра, им требуется координация и контроль.
Ранее Вопке Хукстра пригрозил Китаю последствиями при оказании помощи России.
Также в МИД России заявили, что Нидерланды разрушают отношения двух стран.