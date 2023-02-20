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МИД России заявил, что Нидерланды разрушают отношения двух стран

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Россия расценивает решение Нидерландов радикально сократить численность российских дипломатов в Гааге как шаг, нацеленный на разрушение российско-нидерландских отношений. В Москве отметили, что ответные меры неизбежны.
МИД России заявил, что Нидерланды разрушают отношения двух стран
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В МИД также осудили приостановку деятельности Торгового представительства России в Амстердаме.

Такой шаг ведёт к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнули там.

«Российская сторона категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине. В Нидерландах должны помнить, что на их совести ряд резонансных преступлений в ходе операций НАТО в Ираке и других регионах мира», — напомнили в министерстве.

Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.

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