МИД России заявил, что Нидерланды разрушают отношения двух стран
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В МИД также осудили приостановку деятельности Торгового представительства России в Амстердаме.
Такой шаг ведёт к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнули там.
«Российская сторона категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине. В Нидерландах должны помнить, что на их совести ряд резонансных преступлений в ходе операций НАТО в Ираке и других регионах мира», — напомнили в министерстве.
Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.