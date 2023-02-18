МИД Нидерландов: принято решение ограничить число работающих в стране дипломатов России
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Его слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Хукстра отметил, что данное решение было принято, потому что Москва якобы «отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов».
Около десяти сотрудников российского посольства должны будут уехать, уточнил он.
В конце октября в Министерстве иностранных дел России заявили о попытке вербовки спецслужбами Нидерландов российских дипломатов.