МИД России выразил протест послу Нидерландов Плуху из-за попыток вербовки военного атташе

В Министерстве иностранных дел России заявили, что спецслужбы Нидерландов пытались завербовать российских дипломатов.

«За последние годы на территории Нидерландов в отношении российских сотрудников было совершено несколько таких провокаций со стороны иностранных спецслужб, которые, как мы видим, чувствуют себя на голландской территории как дома. В декабре 2018 года представители ЦРУ подошли в парке к дипломату постпредства России при ОЗХО, в декабре 2019 года — склоняли к сотрудничеству атташе российского посольства в закрытой зоне аэропорта Схипхол в Амстердаме», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что нидерландская сторона не просто отказывается пресекать подобные действия, но и сама активно пытается участвовать в подобной вербовке.

«В апреле сотрудники голландских спецслужб пытались завербовать трёх российских дипломатов, которые ранее были объявлены persona non grata. В июле 2020 года в Гааге в ходе регулярного технического обслуживания в автомобиле одного дипломата посольства была обнаружена аппаратура слежения», — указали в МИД.

Ранее сообщалось, что в МИД России вызвали посла Нидерландов, ему выразили протест в связи с попытками вербовки военного атташе посольства России в Гааге со стороны британской разведки.