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Глава МИД Нидерландов Хукстра пригрозил Китаю последствиями при оказании помощи России

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В ходе саммита глав МИД государств G20 министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра решил «донести» до коллег, акцентировав внимание на Китае, что оказание военной помощи России грозит последствиями для их стран.
Глава МИД Нидерландов Хукстра пригрозил Китаю последствиями при оказании помощи России
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Что важно и что я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего китайского коллегу здесь... все должны воздерживаться от помощи России в военном плане. Если страны пересекут эту линию, будут последствия», — цитирует его Bloomberg.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN пригрозил Китаю издержками за помощь России.

Салливан также признал, что Китай пока не принял окончательного решения о предоставлении России военной техники и средств для использования на Украине.

Агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц и другие источники сообщало, что в Вашингтоне пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.

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