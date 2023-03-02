Глава МИД Нидерландов Хукстра пригрозил Китаю последствиями при оказании помощи России
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«Что важно и что я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего китайского коллегу здесь... все должны воздерживаться от помощи России в военном плане. Если страны пересекут эту линию, будут последствия», — цитирует его Bloomberg.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN пригрозил Китаю издержками за помощь России.
Салливан также признал, что Китай пока не принял окончательного решения о предоставлении России военной техники и средств для использования на Украине.
Агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц и другие источники сообщало, что в Вашингтоне пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.