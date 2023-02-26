Белый дом: КНР не приняла окончательного решения о военной помощи России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Китай пока не принял окончательного решения о предоставлении России военной техники и средств для использования на Украине.

«Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на данный счёт», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее глава ЦРУ США Уильям Бёрнс заявил об уверенности США в том, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России.

В свою очередь, WSJ и CNN сообщили о подготовке Китая к поставкам России дронов и артиллерии.

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает, что Китай будет предоставлять России значительную военную помощь для ведения специальной военной операции на Украине.