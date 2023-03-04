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ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24-х самолётов и четырёх кораблей КНР

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Тайваньские ВС за минувшие сутки зафиксировали в районе острова четыре корабля и 24 самолёта Народно-освободительной армии Китая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

«Вооружённые силы острова следят за ситуацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. 

Двумя днями ранее ВС Тайваня зафиксировали приближение 29 самолётов НОАК.

Также сообщалось, что Китай сделал США представление из-за одобрения возможной продажи оружия Тайваню.

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