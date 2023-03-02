Узнать больше

ВС Тайваня зафиксировали приближение 29 самолётов НОАК

Короткая ссылка
Тайваньские военные за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолётов Народно-освободительной армии Китая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

Отмечается, что вокруг Тайваня, помимо 29 летательных аппаратов, были обнаружены четыре корабля НОАК. 

«При этом 21 истребитель зашёл в декларируемую Тайванем опознавательную зону ПВО», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил действия по эскалации ситуации вокруг Тайваня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить