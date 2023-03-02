ВС Тайваня зафиксировали приближение 29 самолётов НОАК

Тайваньские военные за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолётов Народно-освободительной армии Китая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

Отмечается, что вокруг Тайваня, помимо 29 летательных аппаратов, были обнаружены четыре корабля НОАК.

«При этом 21 истребитель зашёл в декларируемую Тайванем опознавательную зону ПВО», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил действия по эскалации ситуации вокруг Тайваня.