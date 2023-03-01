Лукашенко осудил действия по эскалации ситуации вокруг Тайваня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу выступил с осуждением действий, которые усиливают напряжённость вокруг Тайваня.

«Мы осуждаем действия, направленные на усиление напряжённости вокруг Тайваня. Беларусь всегда следовала принципу «одного Китая», выступала за мирное решение и категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела КНР», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также назвал расширение контактов с Китаем приоритетом внешней политики.

Кроме того, на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном белорусский лидер заявил, что если Китай будет сильным, то тогда будет сильной и будет развиваться Белоруссия.