Чешский генерал Шандор: тактика российских войск оказалась смертельной для ВСУ
Об этом он рассказал в беседе с Parlamentní listy.
По словам Шандора, киевские власти потеряли возможность вернуть себе территории, а ВСУ терпят неудачи.
«Русские жестоко тянут время и очень хорошо знают, чего этим добьются», — сказал чешский генерал.
Он отметил, что российская армия держит украинские войска в постоянном напряжении. Также, по мнению Шандора, поставляемая Западом техника не покрывает всех нужд украинской армии.
«Армии уже достигли пределов своих возможностей», — добавил он.
Ранее сообщалось, как Запад намерен снабжать Украину боеприпасами.
Также президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.