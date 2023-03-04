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Чешский генерал Шандор: тактика российских войск оказалась смертельной для ВСУ

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Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что российская тактика смертельна для украинских войск.

Об этом он рассказал в беседе с Parlamentní listy.

По словам Шандора, киевские власти потеряли возможность вернуть себе территории, а ВСУ терпят неудачи.

«Русские жестоко тянут время и очень хорошо знают, чего этим добьются», — сказал чешский генерал.

Он отметил, что российская армия держит украинские войска в постоянном напряжении. Также, по мнению Шандора, поставляемая Западом техника не покрывает всех нужд украинской армии.

«Армии уже достигли пределов своих возможностей», — добавил он.

Ранее сообщалось, как Запад намерен снабжать Украину боеприпасами.

Также президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.

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