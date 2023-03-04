Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что политика Вашингтона, проводимая им в 90-е, привела ко многим ошибкам, последствия которых негативно влияют на сегодняшнюю международную политическую обстановку.

Об этом он рассказал в интервью изданию New Yorker.

По его словам, одной из ключевых ошибок напряжённых отношений Москвы и Вашингтона стало расширение НАТО.

Также, по мнению Сакса, ситуацию усугубили бомбардировка Сербии силами альянса и влияние США на государственный переворот 2014 года на Украине.

Что касается украинского кризиса, экономист отметил, что американские власти платили огромные деньги тем, кто руководил движением Майдана.

«Эта война отражает растущую напряжённость между Соединёнными Штатами и Россией вот уже четверть века», — сказал Сакс.

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций в отношении шести россиян.

Также американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что население европейских стран «просыпается», чтобы противостоять антироссийской пропаганде.