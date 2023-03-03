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Американский ветеран Дрейвен заявил, что европейцы «просыпаются», чтобы поддержать Россию

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Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что население европейских стран «просыпается», чтобы противостоять антироссийской пропаганде.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются», — говорится в сообщении.

По словам Дрейвена, долго проводилась работа над тем, чтобы «вытащить людей из машины пропаганды».

«Это, наконец, проявляется», — добавил он.

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом в США с целью обвинить Россию.

Также американский ветеран заявил о желании пожать руку российскому президенту Владимиру Путину.

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