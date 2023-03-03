Американский ветеран Дрейвен заявил, что европейцы «просыпаются», чтобы поддержать Россию
Об этом он написал в своём Twitter.
«Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются», — говорится в сообщении.
По словам Дрейвена, долго проводилась работа над тем, чтобы «вытащить людей из машины пропаганды».
«Это, наконец, проявляется», — добавил он.
Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом в США с целью обвинить Россию.
Также американский ветеран заявил о желании пожать руку российскому президенту Владимиру Путину.