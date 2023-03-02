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Ветеран Дрейвен: Вашингтон готовит атаку под ложным флагом в США, чтобы обвинить Россию

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Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть её в войну.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, Украина проигрывает в нынешнем конфликте, а Запад «вложил слишком много времени и денег», чтобы позволить ей потерпеть неудачу.

«Они сделают всё, чтобы втянуть нас в войну», — сказал Дрейвен.

Также американский ветеран добавил, что уже сегодня американские власти используют новости и СМИ для подготовки страны к войне с Россией и Китаем.

«Я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО», — сказал он.

Ранее Ноктис Дрейвен выразил мнение, что Америка начинает понимать: боевые действия с участием России — это «не сафари в Афганистане или Ираке».

Также американский ветеран заявил, что желает «обнять Путина как брата» после его речи.

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