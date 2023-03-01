Ветеран США Дрейвен: Россия оказалась для американцев не тем, чего они ожидали
- РИА Новости
«Мои наивные собратья-американцы, вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящей войной? Война — это когда вам противостоят равные, экипированные, обученные, финансируемые и гордые военные. Многолетняя пропаганда внушила американцам, что они непобедимы», — написал он в Twitter.
Дрейвен подчеркнул, что говорит об этом, чтобы «спасти американцев от самих себя».
Ранее бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в статье для American Thinker заявил, что Украина может обернуться ещё одним Ираком или Афганистаном для стран Запада.
В своём материале он раскритиковал навязывание идеи, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то что бои продолжаются уже год.