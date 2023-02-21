Американский ветеран Дрейвен заявил, что желает «обнять Путина как брата» после его речи

Ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен заявил, что посмотрел послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и готов обнять главу российского государства «как брата».

«Я только что закончил смотреть речь президента Путина... Однажды я говорил, что хотел бы пожать руку Путину — я отказываюсь от этого заявления, теперь я хочу обнять его как брата», — написал ветеран США в Twitter.

Дрейвен отметил, что его могут понять жители США, которым «СМИ и руководство лгут на постоянной основе».

Он подчеркнул, что считает себя американцем и любит свою страну.

21 февраля Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе.

В ходе выступления он затронул темы специальной военной операции на Украине, развития оборонно-промышленного комплекса, а также вопросы экономики, бизнеса и общества.