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Американский ветеран Дрейвен заявил, что желает «обнять Путина как брата» после его речи

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Ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен заявил, что посмотрел послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и готов обнять главу российского государства «как брата».
Американский ветеран Дрейвен заявил, что желает «обнять Путина как брата» после его речи
  • РИА Новости

«Я только что закончил смотреть речь президента Путина... Однажды я говорил, что хотел бы пожать руку Путину — я отказываюсь от этого заявления, теперь я хочу обнять его как брата», — написал ветеран США в Twitter.

Дрейвен отметил, что его могут понять жители США, которым «СМИ и руководство лгут на постоянной основе».

Он подчеркнул, что считает себя американцем и любит свою страну.

21 февраля Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе.

В ходе выступления он затронул темы специальной военной операции на Украине, развития оборонно-промышленного комплекса, а также вопросы экономики, бизнеса и общества.

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