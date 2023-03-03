Минфин США сообщил о введении санкций в отношении шести россиян
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В частности, ограничения введены в отношении заместителя министра юстиции Олега Свириденко, судьи Басманного суда Елены Ленской и следователя по особо важным делам СК Андрея Задачина.
Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, ограничения затронули более 120 физических лиц и организаций.
Под ограничения подпали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава СПЧ Валерий Фадеев, медиагруппа «Россия сегодня», а также руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.