Минфин США сообщил о введении санкций в отношении шести россиян

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести россиян. Об этом сообщили в Минфине страны.

В частности, ограничения введены в отношении заместителя министра юстиции Олега Свириденко, судьи Басманного суда Елены Ленской и следователя по особо важным делам СК Андрея Задачина.

Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, ограничения затронули более 120 физических лиц и организаций.

Под ограничения подпали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава СПЧ Валерий Фадеев, медиагруппа «Россия сегодня», а также руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.