Захарова ответила на слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике»
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Зомби-апокалипсис», — сказала Захарова.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга допустила оговорку, заявив о вызовах для Запада со стороны Российской Народной Республики.
Также сообщалось, что Мария Захарова прокомментировала планы Молдавии переименовать государственный язык в румынский.
Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.