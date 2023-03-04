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Захарова ответила на слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в своей речи сказала о вызовах, созданных «Российской Народной Республикой».

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Зомби-апокалипсис», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга допустила оговорку, заявив о вызовах для Запада со стороны Российской Народной Республики.

Также сообщалось, что Мария Захарова прокомментировала планы Молдавии переименовать государственный язык в румынский.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.

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