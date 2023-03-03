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Пресс-секретарь Белого дома заявила о вызовах для США от Российской Народной Республики

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга допустила оговорку, заявив о вызовах для Запада со стороны Российской Народной Республики.

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика», — сказала она.

27 января в ходе выступления американский лидер Джо Байден пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.

В феврале ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не смогла сдержать слёз от смеха после просмотра видео с самыми запоминающимися ляпами Байдена.

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