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Ведущая Sky News Панахи не смогла сдержать слёз после просмотра видео с оговорками Байдена

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Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи не смогла сдержать слёз от смеха после просмотра видео с самыми запоминающимися ляпами президента США Джо Байдена.
Ведущая Sky News Панахи не смогла сдержать слёз после просмотра видео с оговорками Байдена
  • AP

В сюжете речь шла о здоровье американского лидера. По словам личного доктора политика, Байден здоров и энергичен.

После этого на канале показали подборку самых запоминающихся ляпов Байдена.

«Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем «свободным миром», чем нынешний главнокомандующий», — сказала Панахи.

Ранее Байден заявил, что постоянно ищет президента США, чтобы с ним поздороваться.

27 января в ходе выступления американский лидер пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.

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