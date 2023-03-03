Ведущий Fox News Карлсон: Байден теряет способность разговаривать
Об этом он рассказал в эфире Fox News.
Карлсон отметил, что за последние годы телеканал показал множество отрывков, где у американского лидера возникают проблемы с речью.
«На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить», — цитирует Карлсона РИА Новости.
По его мнению, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.
Ранее Джо Байден усмехнулся, комментируя смерть двух детей от фентанила.
Также сообщалось, что экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал Джо Байдена угрозой для США.