Ведущий Fox News Карлсон: Байден теряет способность разговаривать

Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.

Об этом он рассказал в эфире Fox News.

Карлсон отметил, что за последние годы телеканал показал множество отрывков, где у американского лидера возникают проблемы с речью.

«На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить», — цитирует Карлсона РИА Новости.

По его мнению, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.

Ранее Джо Байден усмехнулся, комментируя смерть двух детей от фентанила.

Также сообщалось, что экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал Джо Байдена угрозой для США.