РТРС: британский посол в Белграде пришла на встречу с Вучичем в украинском платке
Об этом сообщил телеканал РТРС.
«Этот нетипичный для дипломатов поступок можно интерпретировать как попытку провокации и недипломатичный жест в адрес официального Белграда», — говорится в тексте.
Ранее в посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.
Как сообщало РИА Новости, жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, укрыв цветами танк перед российским посольством.