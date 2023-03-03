РТРС: британский посол в Белграде пришла на встречу с Вучичем в украинском платке

Посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд надела на встречу с сербским лидером Александром Вучичем платок со словами из украинского гимна.

Об этом сообщил телеканал РТРС.

«Этот нетипичный для дипломатов поступок можно интерпретировать как попытку провокации и недипломатичный жест в адрес официального Белграда», — говорится в тексте.

Ранее в посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.

Как сообщало РИА Новости, жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, укрыв цветами танк перед российским посольством.