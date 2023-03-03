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Банковские счета RT DE Productions были заморожены

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Банковские счета RT DE Productions GmbH сегодня были заморожены.
Банковские счета RT DE Productions были заморожены
  • РИА Новости

«Банковские счета RT DE Productions GmbH сегодня были заморожены. Несмотря на этот шаг и текущую ликвидацию RT DE Productions GmbH, платформы RT DE онлайн, в эфире и соцсетях продолжат предоставлять актуальный новостной контент немецкоязычной аудитории во всём мире», — заявила пресс-служба RT.

В феврале 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

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