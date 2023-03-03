ВОЗ: в организации не отказались от планов выяснить происхождение коронавируса
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Об этом он сказал на брифинге в Женеве.
«ВОЗ не отказалась от планов выяснить происхождение пандемии COVID-19», — цитирует его РИА Новости
Гебрейесус также призвал страны, обладающие какой-либо информацией о происхождении этой пандемии, поделиться соответствующими данными.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о якобы лабораторном происхождении коронавируса, призвала прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19.