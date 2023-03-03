Узнать больше

ВОЗ: в организации не отказались от планов выяснить происхождение коронавируса

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ не отказались от планов выяснить происхождение коронавируса.
ВОЗ: в организации не отказались от планов выяснить происхождение коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом он сказал на брифинге в Женеве.

«ВОЗ не отказалась от планов выяснить происхождение пандемии COVID-19», — цитирует его РИА Новости

Гебрейесус также призвал страны, обладающие какой-либо информацией о происхождении этой пандемии, поделиться соответствующими данными.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о якобы лабораторном происхождении коронавируса, призвала прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить