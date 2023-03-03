Лавров: страны G20 твердят об Украине, но с момента основания не упоминали Ирак или Ливию

Страны G20 с момента своего основания не упоминали ситуации в Ираке или Ливии, но, когда Россия решила защищаться, говорят только об Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Сегодня, когда это не что-то, что делает сам Запад, когда Россия после многих лет начала защищать себя, — ничего не интересно для G20, кроме Украины. Это стыд», — сказал он.

По словам министра, в ходе общения с представителями Индонезии и Индии он спросил, реагировали ли когда-нибудь G20 в итоговых декларациях на ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии.

«Никто даже не упоминал происходившее, речь на G20 шла о финансовых и макроэкономических темах, ради которых она и была создана», — добавил Лавров.

Ранее российский политик заявил, что Россия не отказывается от серьёзных предложений переговоров по Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.