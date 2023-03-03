Лавров: страны G20 твердят об Украине, но с момента основания не упоминали Ирак или Ливию
- AP
- © Russian Foreign Ministry Press Service
«Сегодня, когда это не что-то, что делает сам Запад, когда Россия после многих лет начала защищать себя, — ничего не интересно для G20, кроме Украины. Это стыд», — сказал он.
По словам министра, в ходе общения с представителями Индонезии и Индии он спросил, реагировали ли когда-нибудь G20 в итоговых декларациях на ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии.
«Никто даже не упоминал происходившее, речь на G20 шла о финансовых и макроэкономических темах, ради которых она и была создана», — добавил Лавров.
Ранее российский политик заявил, что Россия не отказывается от серьёзных предложений переговоров по Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.