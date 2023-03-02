Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения

Президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности, предполагающий борьбу с терроризмом с применением оружия массового поражения.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения», — сказано в заявлении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.