Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения
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Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Президент Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения», — сказано в заявлении.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний.
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.