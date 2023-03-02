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Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения

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Президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности, предполагающий борьбу с терроризмом с применением оружия массового поражения.
Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден подписал меморандум по национальной безопасности для борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения», — сказано в заявлении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об очевидном настрое США на возобновление ядерных испытаний.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.

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