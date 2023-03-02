Замглавы МИД России Рябков заявил об обсуждении с делегацией США ситуации вокруг ДСНВ
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- © Brittany E. N. MurphyU.S. Army Space and Missile Defense Command
«С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован вокруг ДСНВ», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.
Прайс добавил, что США готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ.
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ 28 февраля.
Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, невозможна.