Замглавы МИД России Рябков заявил об обсуждении с делегацией США ситуации вокруг ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что провёл в Женеве встречу с американской делегацией, в ходе переговоров обсуждалась ситуация с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован вокруг ДСНВ», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.

Прайс добавил, что США готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ 28 февраля.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, невозможна.