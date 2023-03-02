Узнать больше

Замглавы МИД России Рябков заявил об обсуждении с делегацией США ситуации вокруг ДСНВ

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что провёл в Женеве встречу с американской делегацией, в ходе переговоров обсуждалась ситуация с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Замглавы МИД России Рябков заявил об обсуждении с делегацией США ситуации вокруг ДСНВ
  • AP
  • © Brittany E. N. MurphyU.S. Army Space and Missile Defense Command

«С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован вокруг ДСНВ», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.

Прайс добавил, что США готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ 28 февраля.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, невозможна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить